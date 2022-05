Freibad-Saison : Badesaison in Mertesdorf und Kordel startet Ende Mai

Kordel Während die Temperaturen steigen und die ersten Freibäder wieder öffnen, ist in zwei weiteren Bädern im Trierer Umland bald soweit. Wann es im Kylltalbad Kordel und im Freibad Ruwertal in Mertesdorf losgehen wird.

In zwei Freibädern im Trierer Umland geht die Badesaison Ende Mai wieder los: Das Freibad Ruwertal in Mertesdorf eröffnet die diesjährige Badesaison am Sonntag, 22. Mai. Das Bad ist täglich durchgehend von 9 bis 19 Uhr ohne Besucherbegrenzung geöffnet.

Die pandemiebedingte Gestaltung der Eintrittspreise konnte wieder aufgehoben werden. Die Eintrittspreise und Sondertarife sind wie in den Jahren vor der Pandemie. Eintrittskarten können wahlweise online oder an der Freibadkasse erworben werden. Leider kann das sehr beliebte Frühschwimmen für Berufstätige in diesem Jahr auf Grund der Personalsituation nicht angeboten werden. In Abstimmung mit der Bädergesellschaft bietet das Stadtbad Trier diese Möglichkeit auch während der Freibadsaison von dienstags bis samstags ab 6 Uhr an.