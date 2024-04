Bekannt vom Trierer Wochenmarkt Mehringer Traditionsbäckerei hört auf – Nachfolger steht bereit

Die Schlange vor dem weißen Backmobil, sie konnte lang sein, sehr, sehr lang. Wer dienstags oder freitags auf dem Trierer Wochenmarkt Brötchen, Brot oder Teilchen am Verkaufswagen der Bäckerei Frick aus Mehring kaufen wollte, der brauchte in den vergangenen Jahren Zeit – viel Zeit. Die Kundinnen und Kunden, sie schworen auf die Produkte des kleinen Unternehmens aus dem Moselörtchen unweit von Schweich. Krempling, die besonderen Baguettes der Bäckerei, sie waren der Renner bei den Wochenmarkt-Besuchern. Wer zu spät kam, den bestraften leere Regale. Das galt fürs Backmobil auf den Wochenmärkten in Trier, im Stadtteil Tarforst oder in Konz wie auch für die Filiale in der Mehringer Bachstraße.