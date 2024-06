Neues Backwaren-Geschäft in Trier Pilotprojekt: BäckUp verkauft Ware vom Vortag zum halben Preis

Secondhandläden, in denen Kleidungsstücke und Accessoires neue Besitzer finden, sind ein alter Hut. Eine geballte „zweite Chance“ für Lebensmittel – das ist, abgesehen von der Verteilung über die Tafeln, neu. Die Bäckereikette Lohners (Polch, Kreis Mayen-Koblenz) will aus der Überfluss-Not eine Tugend machen. „Jeden Abend haben wir in den meisten unserer 190 Filialen Ware übrig. Viel davon geben wir an die Tafeln weiter. Aber es bleiben immer noch Reste, die dann im Müll landen“, weiß Lohners-Mitarbeiterin Milana Nimrich. „Das ist Lebensmittelverschwendung und ärgert mich sehr.“