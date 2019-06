Vortrag : Bäder-Antisemitismus in der Region Trier

Trier Mit einem Vortrag am Dienstag, 2. Juli, 19 Uhr, wird die Reihe „Gestapo in Trier“ im Stadtmuseum Simeonstift Trier fortgesetzt. Im Nationalsozialismus waren Schwimmbäder in vielen Gemeinden die ersten öffentlichen Einrichtungen, aus denen die jüdische Bevölkerung systematisch ausgegrenzt wurde.

