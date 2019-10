Hochwasserschutz : Bäume am Moselufer in Trier-Nord werden gefällt

Der Hochwasserschutzdeich an der Mosel in Trier-Nord muss erneuert werden. 41 von 187 Bäumen müssen gefällt werden, um die restlichen erhalten zu können. Am Montag haben Mitarbeiter des Forstbetriebs Herter mit den Rodungsarbeiten in Höhe der Jugendherberge begonnen. Weichen müssen ausschließlich Bäume auf der Landseite des Damms. Die 2,75 Millionen Euro teure Sanierung des Damms wird bis Ende 2020 dauern. Die Fällarbeiten werden voraussichtlich in drei Tagen abgeschlossen sein. Foto: Rainer Neubert