Ein Tag nach der Auszeichnung Wird nun alles anders in der Bagatelle in Trier? Das sagt Triers neuer Sternekoch

Der Champagner ist ausgetrunken. Doch das Gefühl der Trunkenheit bleibt. Küchenchef Gerald Schöberl ist immer noch ein bisschen benommen von all dem Trubel, der am Dienstag über ihn hereingebrochen ist. An jenem Abend hat er in Karlsruhe einen Michelin-Stern für das Restaurant Bagatelle am Zurlaubener Ufer in Trier erhalten. Mit der Top-Auszeichnung des gestrengen Restaurantführers Guide Michelin gehört er nun zu Deutschlands Kochelite.