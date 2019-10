Gewerkschaften : Bagger, Kräne und Tablets

Trier IG Bau Saar-Trier blickt auf 150 Jahre gewerkschaftlicher Organisation zurück und ehrt Jubilare. Sie vertritt rund 17 000 Bauarbeiter und 14 000 Reinigungskräfte.

Acht-Stunden-Tag, Schlechtwettergeld, geregelte Unterkunft – diese Standards waren auf Baustellen vor 150 Jahren unvorstellbar. So lange ist es her, dass sich Bauarbeiter in Deutschland zum ersten Mal gewerkschaftlich organisiert haben.