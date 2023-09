Dramatischer Unfall Bahn in Steillage an Mosel sabotiert: Polizei warnt Winzer vor möglicher Lebensgefahr

Zu dem eigentlichen Vorfall kommt es schon am Montag. Der 21-jährige Sohn eines Winzers aus Trittenheim will in einer Steillage arbeiten – so wie fast alle Winzerfamilien zu dieser Jahreszeit. Die Betriebe stecken mitten in der Lese. Der junge Mann benutzt für die Arbeit, so ist es an vielen Steilhängen üblich, eine sogenannte Monorackbahn, die oft in Steilhängen installiert wird, um die Arbeit zu erleichtern (siehe Info). Eigentlich Routine. Doch an diesem Tag wäre das dem 21-Jährigen fast zum Verhängnis geworden. Denn die Bahn ist so manipuliert worden, dass die Bahn ungebremst den Hang hinunter rauscht. Nur durch einen Sprung vom Sitz kann sich der junge Mann retten und der lebensgefährlichen Situation unverletzt entkommen.