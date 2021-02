Denkmalschutz : Bahnausbesserungswerk Trier-West: Die Lokrichthalle darf abgerissen werden

Trier-West Die bislang unter Denkmalschutz stehende ehemalige Lokrichthalle des Bahnausbesserungswerks in Trier-West darf abgerissen werden. Die Denkmalschutzbehörde hat dem neuen Investor die Genehmigung erteilt.

Überraschend kommt diese Entscheidung nicht. Denn ein von der luxemburgischen Investorengruppe von Antoine Feidt und seinen Partnern Steeve Simonetti und Maxime D’Hond in Auftrag gegebenes Gutachten hatte ergeben, dass sich die alte Lokrichthalle in einem desolaten Zustand befindet und nicht komplett erhalten werden kann. Dach und große Teile der Mauern sind derart kaputt, dass sie nicht mehr saniert werden können. Der Investor hatte daraufhin im Dezember 2020 einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Rückbau der Halle gestellt.

„Es ist bedauerlich, dass dieses markante Denkmal der Industriegeschichte Triers nicht in Gänze erhalten werden kann“, sagte Baudezernent Andreas Ludwig, „sehr viele Trierer haben hier bis in die achtziger Jahre gearbeitet und Lokomotiven und Waggons aus dem ganzen Land in Schuss gehalten, das Werk hat damals das Leben in Trier-West geprägt.“ Allerdings habe die fachtechnische Untersuchung ergeben, dass Teile des Daches und der Mauern stark einsturzgefährdet seien. Aus denkmalpflegerischer Sicht sei die Halle damit in großen Teilen in einem irreparablen Zustand.