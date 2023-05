Gesperrte Gleise, längere Umwege Das Ende der Bahnbrücke in Trier-West

Info

Die offizielle Umleitung für alle Autos – für LKW über 7,5 Tonnen war die alte Brücke über die Bahngleise in Trier-West ohnehin schon seit Jahren gesperrt – ist über die Luxemburger Straße und der Straße Im Speyer zur Eurener Straße ausgeschildert. Eine Umfahrung der Baustelle über die Aachener Straße/Martinerfeld in die Hornstraße ist dagegen nicht möglich, betont die Stadtverwaltung. Das Linksabbiegen aus dem Martinerfeld in die Hornstraße ist auch während der Sperrung der Eisenbahnüberführung nicht gestattet, um eine Überlastung dieses Knotenpunkts zu vermeiden. Weil offenbar viele Autofahrer dieses Verbot missachteten, um eine weite Umleitung zu vermeiden, machen neue Verkehrszeichen zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung und gelbe Markierungen auf der Fahrbahn nun zusätzlich und unmissverständlich klar. Das Rechtsabbiegen aus der Hornstraße in das Martinerfeld ist weiterhin möglich.