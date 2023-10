Arbeiten ziehen sich hin Gesperrte Bahnübergänge in Trier: Warum die Eurener sich noch gedulden müssen

Besonders im feierabendlichen Berufsverkehr wird es eng an der Verbindung der Luxemburger Straße hin zur Konrad-Adenauer-Brücke. Denn dann stauen sich oft Fahrzeuge zurück, die in Richtung der Straße Im Speyer abbiegen wollen. Grund dafür ist die Sperrung des Bahnübergangs in der Eisenbahnstraße, die nach Euren führt.