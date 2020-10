Deutsche Bahn : Bahnübergang Ehrang auf der Kippe – Weststrecke Trier im Fokus

Info

Das Planfestellungsverfahren für die Reaktivierung der Weststrecke befindet sich nach Auskunft der Deutschen Bahn weiterhin in der Abstimmung. Nach Abschluss der öffentlichen Beteiligung läuft demnach aktuell der ergänzende Austausch mit dem Eisenbahnbundesamt in Vorbereitung für die Beschlussfassung zur Planfeststellung. Der Baubeginn ist demnach für 2023 vorgesehen. Neben fünf neuen Haltepunkten stehen auch Gleisarbeiten an: Zwischen Ehrang und Biewer wird auf einer Strecke von 2,1 Kilometer ein neues Überleitungsgleis gebaut. Der Haltepunkt Hafenstraße ersetzt den alten Bahnhof Ehrang. Weitere Haltepunkte entstehen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke, der Römerbrücke sowie an den Bahnübergängen Trier-Euren und Trier-Zewen. In Konz-Karthaus wird ein zusätzlicher Bahnsteig gebaut. Ende 2024 sollen dann zwei neue Regionalbahnlinien die Strecke nutzen. Eine davon endet in der Stadt Luxemburg, die andere in Saarburg.