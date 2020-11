Verkehr : Bahnübergang wird gesperrt

Kordel (red) In den vergangenen Nächten hat es Bauarbeiten am Bahnübergang in Kordel gegeben. Im Zeitraum von Mittwoch, 11. November, 23.50 Uhr bis Montag, 16. November, 5 Uhr wird der Bahnübergang und damit die B 422 nach Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land voll gesperrt.

Eine Überquerungshilfe für Fußgänger ist ausgeschildert.

Zusätzlich gibt es in der Gemeindestraße Ramsteiner Weg ein temporäres absolutes Halteverbot, um die Durchfahrt für Baustellenfahrzeuge zu gewährleisten.