Bahnübergang Trier-Euren Ende der Dauersperrung in Sicht? Ja, aber...

Trier · Vor knapp einem Jahr haben die Arbeiten am Bahnübergang in Trier-Euren begonnen. Autofahrer dürfen aufatmen: Ein Ende der Sperrung ist in Sicht. Doch an anderer Stelle droht eine neue Verkehrsbehinderung.

27.06.2024 , 14:03 Uhr

Die Markierungen sind schon da. Der Eisenbahnübergang Eisenbahnstraße kann bald wieder befahren werden. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier