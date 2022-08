Zusätzliche Sicherungsmaßnahme am fehleranfälligen Bahnübergang Euren: In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter der Bahn am Bahnübergang Trier-Euren Fahrbahn, Rad- und Fußweg zusätzlich mit Flatterband abgesperrt. An der Schrankenanlage habe es in den vergangenen Jahren mehrfach Störungsmeldungen gegeben die auf Technikfehler zurückzuführen seien, räumt die Bahn ein. Aber auch Autofahrer, die trotz geschlossener Schranken weitergefahren sein sollen, hätten die Störungsmeldungen verursacht. Die Polizei will nun stärker den Autoverkehr kontrollieren. Foto: Christiane Wolff