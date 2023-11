Nach Monate langer Sperrung Bahnübergang Zewen wieder frei - Euren bleibt bis Ende November zu

Kilometerlange Umwege sind in den vergangenen Monaten zum Alltag der Autofahrer aus den beiden Stadtteilen geworden. Zudem herrschte auf den Umleitungsstrecken häufig so viel Verkehr, dass es nur langsam voranging. Dabei spielte auch die Erneuerung der Bahnüberführung in Höhe der Römerbrücke eine Rolle.