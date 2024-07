Weltpremiere in Zurlauben Neue Talkshow mit Simi Will: Von Berlin nach Trier!

Aber was ist das überhaupt für ein Talk? Die „Simi-Will-Show“ gab es schon in Berlin zu sehen. Neukölln war ihre Hood, schon bevor alle Kreativen dorthin wollten. Da lud sie sich in Kneipen-Atmosphäre Gäste wie Franziska Giffey, Wladimir Kaminer oder Rosa von Praunheim ein. In der Premiere dreht sich vieles ums Gehen oder Bleiben, frei nach dem Song von „The Clash“, „Should I stay or should I go?“ – was spricht kulturell für die vergleichsweise kleine Stadt, was dagegen? Dazu kann sich Simi Will auch qualifiziert äußern – und dass das ihre Show ist, ihr Ding, daran lässt sie keinen Zweifel. Das ist aber auch gut so. Jüngere, die überzeugt für „Ich muss weg hier!“ plädieren würden, sind aber auch nicht da.