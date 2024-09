Cairo International Festival Trierer Ballettcompany gewinnt Preis für die beste Theaterperformance mit Bab(b)el

Trier · Großer Erfolg in Ägypten: Die Trierer Ballettcompany hat in Ägypten den Preis des Cairo International Festival for Experimental Theatre erhalten. Wie es dazu kam und was das bedeutet.

26.09.2024 , 09:29 Uhr

Ein Schnappschuss der Ballettcompany in Ägypten Foto: TV/Theater Trier