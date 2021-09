Drittes Balott-Café : Kaffee zum Mitnehmen am Trierer Kornmarkt

Der neue Standort am Kornmarkt wirkt hip und schick. Foto: Noah Drautzburg

Trier Das Café Balott hat eine dritte Verkaufsstelle auf dem Kornmarkt eröffnet. Die setzt genau wie die ersten beiden auf Qualitätsbohnen, hat aber doch ein ganz anderes Konzept.

Seit einer guten Woche ist Trier um ein Café reicher. Genau genommen sogar um ein ganzes Café-Konzept. Dabei steht dahinter ein bekannter Name: „Balott“.

Das erste Café mit diesem Namen steht in der Neustraße und ist mittlerweile über drei Jahre alt. Schnell folgte ein zweites in der Kochstraße. Die Cafés wurden bekannt für ihre fair gehandelten Bohnen und ihre veganen Speisen.

Info Öffnungszeiten und Angebot Das Café Balott am Kornmarkt hat Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Zu dem großen Getränkeangebot gehören neben den Kaffee-Klassikern Dinge wie händisch gefilterter Kaffee aus einer Chemex-Maschine, aber auch verschiedene Teesorten sowie eine große Auswahl an heißen und kalten Chai-Varainten sind darunter.

Darauf spielt auch der Name an. „Balott“ ist angelehnt an das persische Wort für „Eiche“; das soll Regionalität und Nachhaltigkeit symbolisieren.

Seit dem 16. September prangt der Schriftzug „Balott“ nun auch am Kornmarkt. Es ist zwar das bereits dritte in Trier, doch das Erste im Herzen der Innenstadt. Eine „Neuausrichtung“ sei das, sagt Mostafa „Mossi“ Nadjarzadeh, der Besitzer des „Balott“. „Die Neustraße hat ein anderes Flair als die zentrale Innenstadt und wird daher mit einem anderen Konzept bedient.“

Wie seine Pendants etwas weiter außerhalb wirkt es modern und schick, gehalten in Grau, Olivgrün und Holzfarben. Zwar wird der Inneneinrichtung gerade noch der letzte Schliff verliehen, doch das Kaffeeangebot ist bereits komplett. Auf der großen Holztheke steht eine riesige Kaffeemaschine. Dahinter allerlei weitere Apparaturen, die für den perfekten Kaffeegenuss sorgen sollen. In der Glastheke daneben liegen Wraps, Bananenbrot, Kuchen und vieles mehr aus. An einer der Wände hängt ein großes Regal, auf dem Kaffeemaschinen, Bohnen und Tassen den Raum zieren und gleichzeitig auf einen Käufer warten. Nur eines fehlt: Tische.

In der Corona-Pandemie mussten viele Geschäfte dauerhaft schließen. So wurden aber auch Geschäftsflächen in der Innenstadt frei für neue Konzepte. Als sich ihnen also die Chance geboten hat, an den Kornmakt zu ziehen, hätten sie das sehr gerne angenommen, sagt Mossi.

Doch natürlich sind die Flächen hier kleiner, in dem neuen Café ist wenig Platz. Das Team des Balott stand also vor der Wahl, den kleinen Raum mit wenigen Tischen vollzustellen oder sich ganz auf Kaffee zum Mitnehmen zu spezialisieren. Sie entschieden sich für Letzteres. So hätten sie „aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt der Besitzer.

Vor dem neuen Balott stehen nun zwei Holzbänke. Vor allem aber können Besucher, die nicht im Gehen trinken wollen, auf den Steinstufen direkt vor dem Balott Platz nehmen. Die sind an den ersten sonnigen Herbsttagen, die das Balott zu seiner Eröffnung bestellt zu haben scheint, sowieso prall gefüllt mit Menschen die sich sonnen, ausruhen, essen und trinken.

Vieles macht das Balott besonders, aber eines unterscheidet den neuen Standort von allen anderen Cafés in Trier: Tische und Stühle fehlen komplett. Foto: Noah Drautzburg