Neuer Bildungsgang und KI-Tutoren Pilotprojekt an Trierer Schule: Künstliche Intelligenz soll Schüler fit für die Zukunft machen

Der technologische Wandel ist in vollem Gange. In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI). Diese speziellen Computersysteme werden genutzt, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Die KI-Technologie ist in der Lage, große Datenmengen zu erfassen und zu verarbeiten. Dadurch kann sie Probleme verschiedenster Art lösen und den Menschen bei alltäglichen Aufgaben unterstützen.