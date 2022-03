Feuerwehr : Wasser marsch und Start frei für die Bambini-Feuerwehr Osburg

Osburg Die Teamfähigkeit und das spielerische Lernen stehen bei der Bambini-Feuerwehr im Fokus. In Osburg wird dieses Angebot für Kinder geschaffen.

Die Gemeinde Osburg wird in den kommenden Wochen für Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis zehn Jahren um ein attraktives und spannendes Freizeitangebot reicher: eine Bambini-Feuerwehr. Bereits vor 18 Monaten wurde dafür mit der Planung und den ersten Vorbereitungen begonnen. Durch den Besuch mehrerer Schulungen in Präsenz und online haben sich in den vergangenen Monaten zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Osburg zur Leitung einer Bambini-Gruppe und drei weitere Mitglieder als Jugendbetreuer qualifiziert. Zusätzlich stehen zwei weitere Kameradinnen als tatkräftige Unterstützung bei der Leitung der Gruppenstunden zur Verfügung.