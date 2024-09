Promi ist Fan Wer ist die Band, für die sogar Günther Jauch Werbung macht?

Markus Borne, Gründungsmitglied der Cover-Band Akku-Stikk aus Trierweiler, erinnert sich noch genau an den ersten – wenn auch ungeplanten – Auftritt. Damals war er mit seinen beiden Freunden Matthias Lautwein (bis heute Teil der Band) und David Turco (Ausstieg 2016) zu Gast auf einer Veranstaltung in Sirzenich. Als die eigentliche Band Pause machte, entschlossen sich die drei spontan, das Zeitfenster zu nutzen, um ein paar Lieder zu spielen. „Wir wollten einfach etwas vor uns her klimpern. Ich hatte sogar noch den Arm in Gips und habe auf einem Instrument gespielt, von dem ich nicht einmal wusste, wie es heißt“, erinnert sich Markus Borne. Bis heute spielt er auf diesem Instrument – der Cajón. Die improvisierte Nummer schien beim Publikum dennoch gut angekommen zu sein: „Anschließend kam die Mutter eines Freundes auf uns zu und fragte, ob sie uns für ihren Geburtstag buchen könne. Wir dachten zuerst, es sei ein Scherz“, sagt Borne. Doch die Planungen wurden konkreter und am 4. April 2009 hatten die drei ihren ersten, eigenen Auftritt. Dieser Tag ist gleichzeitig das Gründungsdatum der Band Akku-Stikk.