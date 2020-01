Benefizaktion : Band Bluesaorsch spendet für Papillon

Trier Die Trierer Rockband Bluesaorsch und der Gastronom Werner Behr waren gern gesehene Gäste bei Papillon. Bei dem jährlichen Weihnachtskonzert der Band in der Kultkneipe Bit in Feyen II haben dessen Gäste 420 Euro in den Spendenhut für den guten Zweck gegeben.

