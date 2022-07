Konzert : Kunst und Konzert in Fell – Stereo Freedom tritt vor Galerie auf

Kunst und Konzert in Fell – Stereo Freedom tritt vor Galerie auf

Fell Für zwei ihrer Lieder hat Künstler Daniel Mees das Cover gemalt, jetzt spielt die Band Stereo Freedom vor seiner Galerie in Fell.

Schon seit Anfang des Jahres stellt der Künstler Daniel Mees seine Werke in einer eigenen Galerie in Fell aus. Am Freitag wird es dort ein Konzert mit einer Band geben, die einen Bezug zu seinen Bildern haben. Über die sozialen Medien sei dei Band Stereo Freedom aus dem Raum Köln/ Düsseldorf auf ihn und seine Werke aufmerksam geworden. Für zwei ihrer Lieder nutzen sie nach einigen Gesprächen mit Mees seine Bilder als Cover.