Konzert : Barockmusik zur Adventszeit

Trier Das Hochamt in der Pfarrkirche Heiligkreuz am Sonntag, 15. Dezember, wird in besonderer Weise musikalisch gestaltet. Zur Aufführung kommen barocke Triosonaten von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johann Christoph Pepusch und Johann David Heinichen.

