Mobilität : Zu steil für Menschen mit Rollstühlen

Trier-West Es gibt bisher keine barrierefreien Zugang zur Mosel im Umfeld der Römerbrücke. Bis 2025 sollte sich das ändern.

2025. Bis dahin sollte in Trier-West fast alles fertig sein. Denn dann soll die Weststrecke reaktiviert werden. Wenn alles klappt, können dann Zugreisende am neuen Haltepunkt in der Nähe des Benedikt-Labre-Hauses ein- und aussteigen, können Autofahrer und Fußgänger über eine neue Brücke über die Bahn dorthin und Fußgänger einfacher als bisher zur Mosel gelangen. Was die neue Anbindung zur Mosel angeht, gibt es aktuell noch mindestens eine ungelöste Herausforderung.