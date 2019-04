Oft wird der Begriff Barrierefreiheit im Zusammenhang mit alt- oder behindert sein verbunden. Aber auch junge Menschen, die ein Haus planen, sollten Barrierefreiheit nicht außer Acht lassen, sagt die Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen.

Deshalb bietet sie kostenlose Beratungen zu dem Thema in der Verbraucherzentrale Trier an. Architekten erklären dabei, welche Flächen, Maße und Details erforderlich sind. Sie informieren zu Wohnräumen und Sanitärbereichen sowie zu finanziellen Fördermöglichkeiten sowohl beim Neubau als auch bei einer Umbaumaßnahme. Die Beratung ist firmenneutral und kann auf Wunsch auch bei den Ratsuchenden zuhause stattfinden.

Zum Beispiel kann durch eine bodengleiche Dusche ein Ausrutschen vermieden werden – auch in jungen Jahren. Der schwellenlose Zugang zur Terrasse ist nicht nur barrierefrei sondern vermittelt ein großzügigeres Raumgefühl im Wohnzimmer, ohne dass mehr Quadratmeter verplant werden müssen. Und statt einer Stufe vor dem Eingang ist eine schmale bodenbündige Wasserrinne die bessere Alternative. Wer barrierefrei denkt, kann sich bereits in jungen Jahren sicher sein, einen Beinbruch gut zu meistern, jeden Besuch im eigenen Haus - ob mit oder ohne körperlicher Einschränkung - empfangen zu können und im Alter so lange wie möglich in der eigenen Wohnung selbstbestimmt leben zu dürfen, sagt die Beratungsstelle.

Die fachkundige Beratung zum barrierefreien Wohnen ist laut Beratungsstelle der erste Schritt zum barrierefreien Zuhause.

Die nächsten Beratungstermine in Trier finden am Dienstag, 7. Mai und 4. Juni, von 14 bis 17 Uhr statt, in der Verbraucherzentrale Trier, Fleischstraße 77.

Terminvereinbarungen sind möglich von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 0651/48 802 oder per E-Mail an barrierefrei-wohnen@vz-rlp.de Weitere Informationen finden Interessierte unter www.barrierefrei-rlp.de