Pecunia non olet Triers High-Tech-Klo im Praxistest

Der römische Kaiser Vespasian würde staunen. Zumindest auf den zweiten Blick. Denn auf den ersten ist nur schwer zu erkennen, um was es sich bei dem glänzenden blauen Kubus handelt, der da in Wurfweite der Porta Nigra steht. Aber dann hätte der Urheber der Redewendung „Pecunia non olet“ sicher seine wahre Freude.