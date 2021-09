Kolumne : Ich freue mich ...

Wolfgang Kram. Foto: Roland Morgen

„... immer auf den nächsten Tag, weil ich mit Optimismus an das herangehe, was kommt. Und ich freue mich darüber, dass unerwartet viele Leute an meinem runden Geburtstag an mich gedacht und mir gratuliert haben.“

Wolfgang Kram, Trier, war 15 Jahre lang Präsident des Dachverbandes der Basketball-Bundesliga (BBL). Bei seinem Abschied aus dem Amt 2006 ist er zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Am 9. August hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert.