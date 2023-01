Freizeit : Auf eine Runde BattleKart in Kenn: Wie ist das Mario Kart im echten Leben?

Foto: Wonnebauer Franziska 12 Bilder BattleKart in Kenn – So sieht das Spektakel aus

Kenn Das Franchise-Unternehmen BattleKart hat voriges Jahr einen Standort in Kenn eröffnet. Wie fühlt sich BattleKart an? Wie funktioniert das überhaupt? Unsere Reporterin ist mitgefahren und hat es getestet.

Ich habe noch nie ein Videospiel gespielt. Kart gefahren bin ich auch noch nicht. Jetzt habe ich beides auf einmal: Ich sitze in einem echten Gokart und bin gleichzeitig Protagonistin eines Videospiels. Das heißt dann: BattleKart.

Die knapp 2000 Quadratmeter große trägerlose Halle ist bis auf ein paar leuchtende LED-Streifen und eine bunte Lichterkette stockduster. Es ist kühl und riecht leicht muffig. An der Decke hängen um die 40 Projektoren, die auf die Fahrbahn eine virtuelle Rennstrecke projizieren, deren Ränder mit ebenso virtuellen Mistelzweigen, Geschenken und rot-weißen Bonbons geschmückt sind – die Weihnachts-Edition also.

Kart fahren wie in Mario Kart

Rund 15 geparkte kleine Rennwagen erwarten die Spieler aufgereiht am Fahrbahnrand. Einige hängen noch am Stromkabel, denn es handelt sich um eKarts. Bevor wir jeder in ein zugewiesenes Kart steigen, auf dessen Rückseite bereits der Vorname in Großbuchstaben leuchtet, erklärt mir ein Mitarbeiter kurz die Knöpfe am Lenkrad. Der gelbe ist der wichtigste. Denn damit kann man seine „Items“ aktivieren, nachdem man über ein gelbes Viereck auf dem Boden gefahren ist. Ich habe mangels Computerspiel-Erfahrung keine Ahnung, was „Items“ sind. Also lasse ich es mir von einem Mitspieler erklären: Es handelt sich um Gegenstände, die der Spieler sammelt und die ihm entweder Superkräfte verleihen oder ihm helfen, seine Gegner kurzfristig auszuschalten. Doch dazu später mehr.

Um in den tiefer gelegten kleinen Rennwagen ohne Verkleidung einzusteigen, muss man recht gelenkig sein. Als ich drin sitze, mache ich mich mit dem Fahrzeug vertraut. Im Fußraum befindet sich rechts das Gaspedal und links die Bremse. Neben dem Lenkrad entdecke ich ein Display, auf welchem ein Video mit den Sicherheitsvorschriften läuft. Ich werde gebeten, mich anzuschnallen und lege brav den Sicherheitsgurt an. Einen Helm muss ich nicht tragen. Das wundert mich. „Das liegt am Antikollisionssystem“, erklärt mir Franchisenehmerin Kathrin Pietsch. An jedem Fahrzeug befänden sich Sensoren, die den Abstand zwischen den Fahrzeugen messen. Kommen sich die Fahrzeuge zu nah, bleiben sie automatisch stehen.

Als ich meine Startposition eingenommen habe, sehe ich vor mir eine große schwarz-weiß karierte Zielflagge und neben mir meine Mitspieler, die ebenfalls startbereit sind. Ihre Fahrzeuge leuchten in unterschiedlichen Farben.

BattleRace: So funktioniert es

Eine Computerstimme erklärt die Regeln für das erste Spiel „BattleRace“: „Fahre so viele Runden wie möglich.“ Der Spieler mit den meisten Runden gewinnt. Dann höre ich den Countdown: Drei, zwei, eins – und los geht es los. Aus meinem Kart erklingt ein schneller Elektro-Remix von Jingle Bells. Ich drücke das Gaspedal und folge der Rennstrecke. Sie ist nicht besonders kurvenreich und lässt sich daher einfach fahren. Auf gerader Strecke kann ich 30 bis 40 Stundenkilometer erreichen.

Der kühle Fahrtwind bläst mir ins Gesicht. Wie angekündigt, sehe ich auf der Fahrbahn immer wieder gelbe Bonus-Felder. Ich versuche, so oft wie möglich drüber zu fahren, um so viele Items wie möglich einzusammeln. Aber es liegen auch andere Dinge auf der Fahrbahn: weiße Flecken zum Beispiel. Was das ist, ahne ich erst, als ich mitten hindurch fahre: Mein Fahrzeug bleibt stehen und rührt sich für ein paar Sekunden nicht, obwohl ich das Gaspedal drücke. Ich bin in eine „Öllache“ gefahren und wurde ausgebremst. Einer meiner Mitspieler muss einen (natürlich digitalen) Ölkanister abgeworfen haben. Nach ein paar Sekunden kann ich weiterfahren. Aber natürlich haben meine Mitspieler nun einen Vorsprung, den ich wieder aufholen muss. Ich bleibe noch ein paar Mal stehen. Entweder, weil ein Mitspieler in einer Kurve sehr dicht an mir vorbeifährt und das Antikollisionssystem uns ausbremst oder weil mein eKart von virtuellen Raketen getroffen wird. In der restlichen Zeit fahre ich wieder über möglichst viele gelbe Vierecke. Ein Zufallsgenerator bestimmt im selben Moment, welchen Gegenstand ich erhalte und zeigt ihn auf dem Bildschirm neben dem Lenkrad an. Dieses Mal ist es ein Turbo, durch den ich für ein paar Sekunden automatisch schneller werde und einen Mitspieler überholen kann. Das macht Spaß! Kurze Zeit später wird meine Geschwindigkeit wieder auf Normaltempo gedrosselt.

Neben dem Turbo und dem Ölkanister gibt es weitere Items: eine kleine Pistole, ein Schutzschild und eine Rakete. Mit der Pistole und der Rakete kann ich andere Mitspieler abschießen und für einige Sekunden langsamer werden lassen oder zum Stehen bringen. Und das Schutzschild bewirkt, dass Raketen und Pistolenschüsse einfach an mir abprallen. Das erklären der Mitarbeiter und die Computerstimme vor dem Spiel nicht. Wer taktisch klug spielen oder gewinnen will, der sollte sich vor seinem Besuch in Kenn die Spielregeln auf der Internetseite von BattleKart durchlesen. Wer – wie ich – keine Computerspielerfahrung hat, braucht dann trotzdem mindestens ein Spiel zum Aufwärmen und Reinkommen. Erst danach kann man die Items zielgerichtet nutzen. Erfahrene Mario-Kart-Spieler hingegen werden mit vielen Funktionen bereits vertraut sein und können sofort richtig loslegen.

In Kenn kann auch BattleColour und BattleSnake gespielt werden

Am Ende des Spiels bleiben alle Karts automatisch stehen. Musik und Projektoren gehen aus. Alles ist schwarz. Dann sehe ich auf dem Bildschirm neben meinem Lenkrad ein kurzes Video zum Ablauf des nächsten Spiels. Die Computerstimme erklärt die Regeln. Wir spielen BattleColour, später BattleSnake. Hier brauche ich die Knöpfe auf dem Lenkrad gar nicht. Bei BattleColour muss ich so viele schwarze Quadrate auf dem Boden wie möglich in meine Teamfarbe tauchen, indem ich mit dem Kart drüber fahre. Der Spieler, der die meisten Quadrate in seine Teamfarbe gefärbt hat, gewinnt. Bei BattleSnake müssen die Spieler mit dem Kart Kreise auf dem Boden einsammeln. Jeder Kreis verlängert den Schweif, den man hinter seinem Kart auf dem Boden herzieht. Wer die längste „Schlange“ (englisch: Snake) hat, gewinnt.

Nach 15 Minuten ist die erste Spielrunde vorbei. Ich parke mein Kart wieder in der Reihe mit den anderen Rennwagen und setze eine Runde aus, um den anderen beim BattleRace zuzusehen. Von der Empore aus kann ich das Spiel toll beobachten. Die Weihnachtsedition wurde gegen eine neutrale Fahrbahn ohne Bonbons und Geschenke ausgetauscht. Drei Spieler fahren mit ihren Karts über die virtuelle Rennstrecke, deren äußere Ränder mit einer rot-weißen Linie abgesteckt sind. Raketen flitzen über die Fahrbahn, prallen am Schutzschild von einem Spieler ab, verfehlen das Zielobjekt oder bringen ein Fahrzeug zum Stehen. Aus den Fahrzeugen tönen dazu Elektromusik und Fahrgeräusche. Ein Beamer wirft live die Rangliste der Spieler an die Wand. Es ist erstaunlich, wie perfekt die gesamte technische Umsetzung gelingt. Es muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein, dieses Spiel zu programmieren.

Warum schwarze Flecken im Gesicht bei BattleKart in Kenn derzeit (noch) dazugehören

Später werfe ich einen Blick in den Spiegel und bin verwundert: Ich bin ganz schwarz unter den Augen. Erst denke ich, meine Wimperntusche sei verschmiert. Aber dann sehe ich die Flecken auch auf meiner Stirn und sogar im Gesicht meines Mitspielers. Überall schwarzer Staub! Kathrin Pietsch erklärt mir, dass es sich dabei um Reifenabrieb und Schmutz handelt, der beim Kartfahren durch die Luft gewirbelt wird. Gesundheitsgefährdend sei das nicht. Trotzdem soll bald ein neuer Bodenbelag in die Halle kommen, durch den der Reifenabrieb verringert werden soll.

Zu Hause muss ich ziemlich schrubben, bis der Schmutz aus meinem Gesicht verschwunden ist. Spaß gemacht hat es trotzdem! Und das sage ich als jemand, der sich sonst nicht für Computerspiele oder schnelle Autos interessiert.

Eine 15-minütige Runde BattleKart mit mehreren frei wählbaren Spielen kostet einen Erwachsenen 21 Euro. Die (unmittelbar) darauffolgenden Spiele sind dann ein paar Euros günstiger. Altersgrenzen gibt es nicht. Spieler müssen aber mindestens 1,45 Meter und höchstens 2,10 Meter groß sein. Unter der Woche öffnet das BattleKart-Center in Kenn um 14 Uhr und schließt um 21 Uhr. Samstags kann man von 10 Uhr bis 23 Uhr und sonntags bis 19 Uhr Kart fahren.