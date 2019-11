Auf einer Freifläche neben den Tennisplätzen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Schweich entsteht eine Sporthalle in Zeltbauweise. Sie dient den Sportvereinen und Schulen als Ersatz für die Stefan-Andres-Großraumhalle, die derzeit generalsaniert wird. Ende Februar soll die neue Halle bezugsfertig sein. Foto: Albert Follmann

Schweich Die von Sportvereinen und Schulen in Schweich sehnsüchtig erwartete Ausweichmöglichkeit für die Stefan-Andres-Sporthalle ist im Bau.

Die Schweicher Sportvereine und Schulen werden es mit Freude sehen: Seit einigen Tagen montieren Arbeiter der Firma Stahlbau Petry (Alterkülz, Hunsrück) tonnenschwere Stahlträger an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Schweich. Wie berichtet, entsteht auf einer Freifläche neben den Tennisplätzen die sogenannte temporäre Sporthalle. Die Verbandsgemeinde (VG) Schweich und der Kreis bauen die 50 mal 25 Meter große zeltförmige Halle, um den Wegfall der Stefan-Andres-Sporthalle am Schulzentrum zu kompensieren. Diese wird seit den Sommerferien saniert. Mit Inbetriebnahme der Ausweichhalle sei Ende Februar zu rechnen, sagt Wolfgang Deutsch, Büroleiter der VG-Verwaltung Schweich. Bis Mitte Dezember werden die Seitenwände und das Dach montiert, danach kommt der Unterbau an die Reihe. Mitte Januar geht es mit den Elektro- und Heizungsarbeiten sowie der Anbringung des Hallenbodens weiter.