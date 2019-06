Verkehr : Bau- und Stauzeit auf den Trierer Straßen

Auf der Baustelle Luxemburger Straße in Trier-West ist im ersten Bauabschnitt die neue Tragschicht der Fahrbahn aufgetragen worden. Dort gilt weiterhin eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Römerbrücke/Pallien. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Trier Während große Projekte wie die Luxemburger Straße und der Nikolaus-Koch-Platz weiterlaufen, kommen neue Baustellen dazu. Das bringt Sperrungen und Umleitungen sowie Folgen für den Busverkehr mit sich. Ein Überblick.

Die Großprojekte Größere Baustellen verursachen bereits seit Wochen Sperrungen und Behinderungen, schüren mitunter allerdings auch Vorfreude auf glatte Fahrbahnen, wenn alles fertig ist. Die Sanierung der berüchtigten Kopfsteinpflasterpiste Luxemburger Straße (B 51) startete Mitte Mai und wird mehrere Monate dauern (der TV berichtete). Für den ersten Bauabschnitt bis Haus Nummer 39 ist inzwischen die Tragschicht eingebaut. Die Deckschicht folgt am Ende der Bauphase. Während der Bauarbeiten gilt in der Luxemburger Straße eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Aachener Straße.

Entlang der Baustelle ist die Quinter Straße einspurig in Richtung Quint befahrbar. In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Alemannen- und Merowingerstraße eingerichtet (siehe Grafik). Für Notfallfahrzeuge ist die Durchfahrt frei. Für das Abfräsen der alten Fahrbahndecke, die Erneuerung der Straßenabläufe und Rinnen und das Aufbringen der neuen Asphaltschicht sind sechs Arbeitstage eingeplant.

Durch die Bauarbeiten ergeben sich Änderungen im Stadtbusverkehr: Die Linien 8 und 87 mit Ziel Quint und Schweich fahren die normale Route. Bei den Fahrten ab Schweich/Quint in Richtung Innenstadt fahren die Busse ab der Haltestelle Seiferstraße eine Umleitung über Quinter Straße, Alemannenstraße, Merowingerstraße und dann wieder über die Quinter Straße in Richtung Innenstadt. Die Haltestelle Quinter Straße wird aufgehoben und an die Haltestelle Bettemburg-Straße oder Schwarzer Weg verlegt. Die Haltestelle Schwarzer Weg in Richtung Trier wird aufgehoben und an eine Ersatzhaltestelle in der Alemannenstraße verlegt.