Bauarbeiten : Neues Schulzentrum in Schweich nimmt Form an

Neues Schulzentrum in Schweich nimmt Form an

Schweich Bis die Schüler in dem neuen Schulzentrum unterrichtet werden wird es noch dauern. Die Bauarbeiten in Schweich laufen derzeit.

In Schweich entsteht derzeit das Integrative Schulzentrum, das künftig die Schweicher Grundschule am Bödenländchen und die Trevererschule, die noch in Trier-Heiligkreuz beheimatet ist, umfassen wird. In den neuen Gebäuden werden weiterhin Grundschüler aus Schweich sowie Förderschüler aus der gesamten Region unterrichtet, insgesamt rund 440 Schüler.