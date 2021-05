Verkehr : Engpass am Trierer Pacelliufer

Trier Berufspendler sollten für ihre Fahrt zur Arbeit am Dienstag etwas mehr Zeit einplanen. Die Stadtwerke Trier erneuern am Dienstagvormittag, 4. Mai, eine Straßenkappe am Pacelliufer im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke.