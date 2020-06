Bildung : 2022 soll alles bereit sein für die Schüler

Schweich Die Bauarbeiten für das integrative Schulprojekt in Schweich liegen im Zeitplan. Und es wird bisher nur unwesentlich teurer als geplant.

Das Schulprojekt entsteht in gemeinsamer Trägerschaft des Landkreises für die Treverer-Schule, bei der es sich um eine Förderschule handelt, und der Verbandsgemeinde für die Grundschule. Das umfangreiche Bauvorhaben ist dem Gedanken der Inklusion verpflichtet. Rund 440 Kinder werden später in der gemeinsamen Bildungseinrichtung unterrichtet.

Die Bauzeitenplanung sieht vor, dass bis zum Jahresende 2020 die Rohbauarbeiten für alle Bauteile weitgehend abgeschlossen sein werden. Nach Errichtung der einzelnen Gebäudeteile stehen jeweils die Dachabdichtungsarbeiten an, mit denen ebenfalls bereits begonnen wurde. Der Einbau von Fenstern und Türen ist ab Herbst 2020 vorgesehen. Danach werden die Ausbaugewerke wie zum Beispiel die technische Gebäudeausrüstung und die vielfältigen Innenarbeiten folgen. Insgesamt sieht der Zeitplan für die Bauarbeiten rund drei Jahre vor. Demnach sollen die Gebäude nach der derzeitigen Planung im Sommer 2022 bezugsfertig sein, so dass der Umzug der Treverer-Schule und der Grundschule Schweich in die neuen Schulgebäude dann in den Sommerferien erfolgen könnte.