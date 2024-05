Trier Moselradweg: Zwei Millionen Euro für neues Fahrgefühl am Trierer Ufer

Trier · Der Moselradweg hat so seine Tücken für Radler, Läufer und Fußgänger. Nun geht es den Stolperfallen und Schadstellen an den Kragen. Nicht nur am östlichen Flussufer.

28.05.2024 , 16:26 Uhr

Für zwei Millionen Euro werden Abschnitte des Moselradwegs in Trier saniert. Am Alten Krahnen wird der Weg neu geführt. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier