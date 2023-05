Verkehr Bauarbeiten in Trierer Parkhäusern – Was Autofahrer wissen müssen

(red) Wegen Bauarbeiten im Einfahrtsbereich ist das Parkhaus Viehmarkt am 28. und 29. Mai geschlossen. Die letzte Einfahrt in die Tiefgarage ist am 27. Mai bis 22 Uhr möglich, die letzte Ausfahrtmöglichkeit ist am Sonntag, 28. Mai, um 6 Uhr. Anschließend ist bis Dienstag, 30. Mai, 6 Uhr, keine Ausfahrt mehr möglich. Das teilen die Stadtwerke mit und bitten ihre Kunden, im genannten Zeitraum auf die umliegenden Parkhäuser und Tiefgaragen auszuweichen. Am Sonntag, 28. Mai, ist die Gerty-Spies-Straße wegen Auswirkungen der Bauarbeiten einspurig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.