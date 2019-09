Kommunalpolitik : Trog muss weichen, Grabmäler bleiben

TRASSEM Bauausschuss Trassem einigt sich über den Wendeplatz auf dem Friedhof, sorgt sich aber um die Stützmauer in der Saarburger Straße.

Wenn es um dem Umgang mit Kriegsgräbern geht, macht es sich der Trassemer Gemeinderat nicht leicht. Zwei Grabmale sollen dort bleiben, wo sie sind, direkt am Ehrenmal auf dem Friedhof neben der Kirche St. Erasmus. Das hat das Gremium beschlossen. Aber wo soll der Wendeplatz für Autos in die gesamte Umgestaltung des Kirchenumfeldes eingebaut werden? Auch Gläubige mit körperlichen Einschränkungen sollen möglichst nah heran ans Gotteshaus gebracht werden können.

Bleibt eine Wiese 20 Meter oberhalb, wo auf dem alten Friedhof genügend Platz ist. Die hat aber eine Hanglage. Die gegenüberliegende Seite mit dem Wassertrog, der nur verlegt werden müsste, ist am besten geeignet, um Autos wenden zu können. Dort muss dann gepflastert werden. Näher an der Pfarrkirche geht eben nicht. „Weiter unten zwischen Gräbern wäre unethisch“, findet Bernd Koewenig (Bürger für Trassem). Diesen Lösungsvorschlag will der Bauausschuss dem Gemeinderat unterbreiten.