Stadtrat : Trierer Bauausschuss tagt zweimal

Trier Nach einer dreimonatigen Corona-Pause kommt der Bauausschuss des Trierer Stadtrats in dieser Woche an zwei Tagen hintereinander zu öffentlichen Sitzungen zusammen.

In der zweiten Sitzung am Donnerstag, 18. Juni, 17 Uhr, stehen in der Europahalle zu Beginn zwei Anträge der Fraktionen auf der Tagesordnung: „Verkehrswende vorantreiben – Karl-Marx-Viertel autofrei!“ (Die Linke) und „Umweltfreundliche Verkehrsmittel clever kombinieren – Hauptbahnhof besser anbinden“ (Bündnis 90/Grüne). Im weiteren Verlauf der Sitzung geht es unter anderem um die Umbenennung der Hindenburgstraße, ein Konzept für die öffentlichen Toiletten in der Stadt, die Zusammenlegung der bestehenden Bewohnerparkzonen im Stadtgebiet und eine Gestaltungssatzung für das Gartenfeld.