Verkehr : Endlich soll der Poller werden: Sperre in der Glockenstraße

Heute beginnen die Bauarbeiten für die Testanlage am Rindertanzplatz.

Mit dem Einbau versenkbarer Poller an den Einfallstraßen soll die Zufahrt in die Trierer Fußgängerzone besser kontrolliert werden. Für das Pilotprojekt in der Glockenstraße hatte der Stadtrat im September mit großer Mehrheit 45 000 Euro bewilligt. Am heutigen Montag, 4. November, beginnen die sechswöchigen Bauarbeiten. In dieser Zeit ist die Einmündung der Glockenstraße in die Rindertanzstraße für den Anlieger- und Lieferverkehr gesperrt. Für Fußgänger werden provisorische Übergänge eingerichtet.