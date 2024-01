Wegen Mega-Demo der Landwirte in Trier Pflegedienste sagen viele Termine ab und schließen Tagespflegeeinrichtungen

Mit 500 Traktoren wollen Landwirte der Region am Montag in Trier demonstrieren, weil die Bundesregierung die steuerliche Vergünstigung von Diesel für landwirtschaftliche Fahrzeuge aufheben will. Stadt und Polizei rechnen wegen der Demo damit, dass Trier im Verkehrschaos versinkt. Auf allen wichtigen Straßen und Ein- und Ausfallstrecken könne der Verkehr zeitweise zum Erliegen kommen, warnt die Stadt. Das Trierer Rathaus appelliert an alle Bürger, am Montag möglichst daheim zu bleiben und zumindest nicht mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein. Kitas haben Eltern gebeten, ihre Kinder am Montag zu Hause zu betreuen.