Höhepunkt der Proteste Bauerndemo in Berlin: Viele Landwirte aus der Region Trier demonstrieren mit (Fotos)

Es ist der Höhepunkt der Bauernproteste: Nach der Aktionswoche der Landwirte findet am heutigen Montag, 15. Januar 2024, die große Abschlusskundgebung von Landwirten, Handwerkern und Spediteuren in Berlin statt. Aus allen Richtungen von den jeweiligen Autobahnen A1, A1, A5 und A96 sind tausende Traktoren und LKW in die Landeshauptstadt eingefahren. Unter ihnen sind auch viele Demonstranten aus der Großregion Trier. Bereits am späten Sonntagabend ist so beispielsweise ein großer Reisebus von Schweich über Wittlich nach Berlin gefahren. Am Vormittag ist der Bus dann am Olympiastadion angekommen. Von dort ging es für die Reisenden dann zur Straße des 17. Juni sowie der Straße Unter den Linden.