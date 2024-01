Bauernproteste am Donnerstag und Freitag Landwirte werben mit Mahnfeuern bei Waldweiler und Krettnach um Unterstützung (Fotos/Video)

Während der Traktor-Demo in Trier entzündeten Landwirte im Hochwald und in Krettnach Mahnfeuer. Abseits der großen Kundgebungen in den Städten wollen die Landwirte in Verbundenheit mit Forstarbeitern und Interessierten auch auf dem Land zeigen, dass sie da sind, so am Abend auch an der B407 bei Waldweiler. Auf einer großen Wiese gleich neben der vielbefahrenen Bundesstraße wollten die Landwirte mit ihren Traktoren um Unterstützung werben. Im Verlauf des Abends gesellten sich immer mehr Menschen aus dem Hochwald dazu und kamen ohne großen Lärm mit den Landwirten ins Gespräch. Die Forderungen auch hier: „Die Ampel muss weg“, „Wer nichts macht, wird nichts verändern“ und „Am Anfang von jedem Lebensmittel steht die Landwirtschaft“. Solche sichtbaren Mahnfeuer, wie es am Abend auch in Krettnach im Tälchen stattfand, soll es in den kommenden Tagen an vielen Orten in der gesamten Region geben.