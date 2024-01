Protest auf Rädern Traktoren rollen wieder durch Trier - Welche Strecke geplant ist

Bereits am Donnerstag waren wieder mehr als zwei Dutzend Traktoren durch die Trierer Innenstadt und dort etwa über den Alleenring gerollt. Ein ähnliches Schauspiel soll sich wieder am Freitagabend wiederholen. Zwischen 17 und 19 Uhr soll ein Konvoi von Traktoren ausgehend von Trierweiler-Neuhaus über die B 51 nach Trier und diesmal nach einer Fahrt durch Trier auch in Richtung Ruwer und Schweich rollen. Von dort aus geht es dann über die B 53 wieder zurück in Richtung Trier.