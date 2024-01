Großdemo mit 500 Traktoren Landwirte wollen am Montag den Verkehr in ganz Trier lahmlegen – von morgens bis abends

Trier · Mit 500 Traktoren wollen die Landwirte der Region am kommenden Montag alle wichtigen Straßen in Trier blockieren. Mit Stillstand und langen Staus muss in der ganzen Stadt gerechnet werden – und zwar vom frühen Morgen bis zum frühen Abend. Hier Details der geplanten Großdemo:

05.01.2024 , 10:13 Uhr

Schon am 21. Dezember waren Landwirte mit ihren Trekkern in Trier unterwegs, um auf ihre politischen Anliegen aufmerksam zu machen. Für Montag ist eine Großdemo mit 500 Trekkern geplant – der Verkehr könnte von morgens bis zum Abend komplett zum Erliegen kommen. Foto: TV/Christian Kremer

Ursprünglich wollte die Trierer Stadtverwaltung nach Informationen des Trierischen Volksfreunds, dass der Protestzug der Landwirte am Montag zur Abschlusskundgebung in den Messepark in den Trierer Moselauen geleitet wird. Offenbar waren die Organisatoren der Demo mit diesem Platz fernab der Innenstadt allerdings nicht einverstanden. Jetzt stellen die Traktoren sich nach ihrer Fahrt durch Trier auf dem Alleenring rund um die Altstadt auf.