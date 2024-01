Liveticker zum Nachlesen Bauernproteste beendet: So war die Lage in der Region Trier (Fotos/Videos)

Tausende Landwirte haben am Montag mit ihrem Protest gegen Subventionskürzungen Straßen blockiert. Auch durch die Städte in Rheinland-Pfalz zog sich der Protest. Rund 100 Protestaktionen Nach Angaben des Innenministeriums waren für Montag rund 100 Protestaktionen mit etwa 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant. Im Gebiet der Polizei Westpfalz versammelten sich laut Mitteilung Demonstrierende mit mehr als 600 Fahrzeugen an 35 Orten, um Straßen zu blockieren. Die Polizei Mainz teilte am Vormittag mit, dass sich Landwirte mit rund 1500 Fahrzeugen an dem Protest beteiligten. Auch in Trier und Ludwigshafen versammelten sich die Landwirte zu Demonstrationen, ebenso in zahlreichen kleineren Städten.