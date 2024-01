Weitere Demos Landwirte fahren im Konvoi durch Trier

Trier · Der Bauernprotest ist am Donnerstagabend fortgesetzt worden. Mit etlichen Traktoren fuhren die Bauern von der B 51 in die Trierer Innenstadt. Die Demonstration dauert noch an.

11.01.2024 , 17:58 Uhr

30 Traktoren fuhren im Protestkonvoi am Donnerstagabend auf der Bitburger Straße in die Trierer Innenstadt. Foto: TV/Hans Krämer