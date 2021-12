Bauen in Trier-Land : In drei Ortsgemeinden in Trier-Land sind Baugrundstücke geplant – wie geht es weiter?

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Trier-Land Zwar wird aktuell kein neuen Bauland in der Verbandsgemeinde Trier-Land erschlossen. Doch in drei Ortsgemeinden stehen Planungen für etwa 13,5 Hektar Grundstücksfläche im Raum. Die Nachfrage ist groß.

Edgar Schmitt, Ortsbürgermeister von Zemmer, sagt im Gespräch mit der Redaktion: „Die Nachfrage ist exorbitant.“ Für Baugrundstücke in Zemmer lägen bereits 50 feste Reservierungen vor. Etwa 70 Prozent der Nachfrage komme es aus dem Ort selbst, der Rest stamme von umliegenden Ortsgemeinden. Leerstände gäbe es kaum in der Ortsgemeinde, und wenn doch einmal ein Haus frei stehe, sei es sehr schnell wieder weg.

So wie Zemmer geht es vielen Ortsgemeinden in Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land. Bauland ist in der Region knapp und begehrt. Zumindest aber sind Trier-Land günstigere Preise zu erwarten, als etwa in den Ballungsgebieten. Damit wäre Bauland grundsätzlich auch für junge Familien erschwinglich – wenn es denn da wäre.

Der TV hat bei der VG-Verwaltung nachgefragt, wie es derzeit um neue Baugrundstücke aussieht und hat die wichtigsten Informationen hier zusammengestellt.

Wo sind in der VG Trier-Land Baugebiete geplant beziehungsweise verfügbar?

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Gutachten liegen vor: Baugebiet Vor der Schaumbach in Schweich nimmt wichtige Hürde

Wer explizit Bauland sucht, das durch die jeweiligen Ortsgemeinden angeboten wird, geht in der gesamten VG derzeit leer aus. Denn die Ortsgemeinden haben aktuell keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung. Das sagt die Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage dieser Redaktion. Zwar gebe es vermutlich noch in allen Ortsgemeinden oder Ortsteilen Baugrundstücke oder Baulücken, diese befänden sich allerdings im Privateigentum.

Immerhin: In drei Ortsgemeinden seien für die Zukunft Baugrundstücke in Planung, sagt VG-Pressesprecherin Johanna Fox.

Demzufolge sollen in Franzenheim insgesamt 0,325 Hektar, in Welschbillig circa 7,6 Hektar und in Zemmer 5,5 Hektar an neuem Bauland geplant sein. Die Planungen stünden jedoch noch am Anfang. Das Baugebiet in Franzenheim wird kommunal, – die Baugebiete in Welschbillig und Zemmer durch private Erschließungsträger. Wann mit möglichen Bauarbeiten begonnen werden kann, das ist derzeit noch unklar. „Da in allen Fällen noch die jeweiligen Bebauungspläne in Aufstellung sind, können wir dazu derzeit noch keine Auskunft geben“, sagt Pressesprecherin Johanna Fox.

Wie viele Grundstücke sollen in den Ortsgemeinden entstehen?

Zumindest über die Anzahl der in Planung stehenden Grundstücke herrscht schon mehr Klarheit. In den Bebauungsplänen sind demnach für die Ortsgemeinde in Franzenheim fünf Baugrundstücke geplant, in Welschbillig sollen etwa 110 und in Zemmer etwa 50 Baugrundstücke entstehen. Laut Edgar Schmitt, Ortsbürgermeister von Zemmer, sind in der Ortsgemeinde drei Baugebiete geplant. An dem Baugebiet „Vor dem Gärtchen“ sei man schon seit zehn Jahren dran. Mit der Erschließung sei die Firma Abnoba betraut. Auf dem Sportplatz, der sich in Gemeindeeigentum befindet, sollen etwa 37 Grundstücke entstehen. Mit dem Beschluss rechnet Schmitt in der Mitte nächsten Jahres, mit der Bebauung könne dann etwa Anfang 2023 begonnen werden. Auch in Zemmer-Rodt lägen erste Entwurfspläne für das Gebiet „Am Eifelsteig“ vor.

Zu welchen Preisen sollen die Grundstücke in der VG veräußert werden?