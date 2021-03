Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : In diesen Stadtteilen können Bauwillige in Trier ein Grundstück finden

Bauplätze in Trier sind rar gesät, in einigen Stadtteilen aber noch zu finden. Im überarbeiteten Baulandkataster der Stadt Trier sind mehr als 170 Baulücken rot markiert - im Einvernehmen mit den Eigentümern. Foto: Rainer Neubert

Trier Baugrund in Trier ist rar. Das aktualisierte Online-Baulandkataster gibt Auskunft über freie Flächen in der Stadt, die zum Verkauf stehen. Was ein Grundstück in der Saarstraße im Durchschnitt kostet - und in welchen Stadtteilen die Preise sogar gesunken sind.