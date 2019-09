Wanderungen : Baum- und Herbstwanderung in Trier

Baum- und Herbstwanderung in Trier

Trier Das Forstamt Trier bietet am 28. und 29. September zwei Wanderungen an.

Am Samstag, 28. September, führt das Forstamt in Zusammenarbeit mit der Kooperationspartnerin „Wildkräuter & Erlebniswelten“, der Wildkräuterpädagogin und Diplom-Geographin Monika Gramse, eine Baumwanderung durch. Auf dieser Wanderung werden die Teilnehmer eine ganz neue Betrachtungsweise gegenüber Bäumen erfahren. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Forstamt Trier, die Wanderung endet gegen 16.30 Uhr. Zielgruppe sind Erwachsene, Gebühr: 8 Euro.